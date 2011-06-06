Справи в Євросуді накопичуються через проблеми в країнах Ради Європи

Київ. 6 червня. УНІАН. Причиною накопичення нерозглянутих справ у Європейському суді з прав людини є системні проблеми в державах - членах Ради Європи.

Про це заявив голова Комітету ВР з питань правосуддя Сергій КІВАЛОВ, який бере участь в засіданні Комітету ПАРЕ з юридичних питань і прав людини в Осло.

Як повідомили УНІАН у прес-службі С.КІВАЛОВА, на порядку денному засідання одним із планових пунктів стоїть питання забезпечення життєздатності Страсбургського Суду. У «Європейському суді з прав людини накопичилася значна кількість нерозглянутих справ (як на стадії визначення прийнятності, так і фактичного розгляду справи по суті), що підриває впевненість в ефективності Суду і порушує важливий принцип судочинства - розгляд справ у розумні терміни. Тільки у жовтні 2010 року було 126 тис. 200 нерозглянутих справ в ЄСПЛ», - сказав С.КІВАЛОВ. ЄСПЛ неодноразово вказував на ці проблеми: незаконне вилучення власності, затягування розгляду судових справ, невиконання національних судових рішень, що набули чинності, відзначив він.

За словами С.КІВАЛОВА, неефективними виявилися заходи, передбачені в Рекомендації ПАРЕ 2006 р. (№1764), що закликає Комітет Міністрів Ради Європи посилити тиск і вжити більш жорстких заходів до держав, які тривалий час не виконують рішення Європейського суду з прав людини.

Також С.КІВАЛОВ зазначив, що необхідно погодитися з одним з висновків, що міститься в доповіді, підготовленій паном Христосом ПУРГУРІДЕСОМ, головою Комітету ПАРЕ з юридичних питань і прав людини. Його висновок такий: «проблеми, виявлені рішеннями Суда, є великими і складними за своїм характером. Їх реалізація може іноді виходити за рамки виконання власне рішення. Це може бути досягнуто лише шляхом створення всеосяжної стратегії, що координується на найвищому політичному рівні. Будь-які затримки в створенні такої стратегії мають бути предметом пильного контролю з боку парламенту, який повинен мати відповідні засоби, щоб примусити уряд вирішити ці питання в першочерговому порядку».

Саме такий підхід, вважає С.КІВАЛОВ, створить основу рекомендацій, що стосуються здійснення рішень ЄСПЛ у державах-учасниках.

Прес-служба повідомляє, що С.КІВАЛОВ виступить на засіданні 7 червня з доповіддю на тему: «Забезпечення життєздатності Страсбургського суду: структурні недоліки в державах-членах».