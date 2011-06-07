Європарламент проведе дебати по ситуації в Україні
10:21, 07 червня 2011Новини ЄС
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Щодо справ проти Тимошенко та членів її уряду
Брюссель. 7 червня. УНІАН. Європейський парламент планує провести дебати щодо ситуації в Україні під час засідання в Страсбурзі 9 червня.
Як передає кореспондент УНІАН, питання про проведення дебатів стоїть на порядку денному Європарламенту.
Згідно з порядком денним, тема слухань: «Справи Юлії ТИМОШЕНКО та інших членів колишнього уряду».
Як повідомляв УНІАН, представники Європарламенту і Єврокомісії раніше неодноразово висловлювали занепокоєння можливим політичним підтекстом кримінальних справ, порушених стосовно представників опозиції.
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