Росія каже, що для врегулювання Придністровського конфлікту потрібен час

Брюссель. 7 червня. УНІАН. Росія вважає, що врегулювання Придністровського конфлікту буде тривалим процесом.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявив сьогодні на прес-конференції посол Росії при ЄС Володимир ЧИЖОВ.

Посол, зокрема, нагадав, що в кінці червня в Москві відбудеться перший, після тривалої паузи, раунд офіційних переговорів у форматі «5+2».

«Але це не означає негайних рішень», - сказав він.

В.ЧИЖОВ також зазначив, що ЄС, як і США, намагаються отримати статус повноправного учасника цього переговорного процесу.

«Можливо, є перебільшені очікування зі сторони ЄС, що як тільки вони приєднаються, все буде добре. Але ми намагаємося застерегти наших європейських колег від ейфорії», - сказав він.

При цьому посол зазначив, що Росія вітає бажання ЄС сприяти вирішенню конфлікту.

Як повідомляв УНІАН, формат «5+2» передбачає участь у переговорах двох конфліктуючих сторін: Молдови і Придністров`я, трьох посередників: Росії, України і ОБСЄ, а також двох спостерігачів – США і ЄС.

Офіційний раунд переговорів у цьому форматі заплановано на 21 червня в Москві.