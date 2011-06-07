Соціалісти Європарламенту хочуть закликати Тимошенко співпрацювати з прокуратурою

Брюссель. 7 червня. УНІАН. Група Прогресивного Альянсу соціалістів і демократів Європейського парламенту пропонує закликати лідера партії «Батьківщина», колишнього прем`єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО конструктивно співробітничати з Генеральною прокуратурою України.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться в проекті резолюції, підготовленої депутатами Ханнесом СВОБОДОЮ (Австрія), Крістіаном ВІГЕНІНИМ (Болгарія) і Мареком СІВЕЦЕМ (Польща) від імені групи. Проект резолюції розміщено на офіційному сайті Європарламенту.

У пункті 9 проекту, зокрема пропонується відзначити, що Європарламент «закликає членів колишнього уряду Юлії ТИМОШЕНКО співробітничати з Генеральною прокуратурою коректно і з повагою, утримуватися від надання дезинформації та необгрунтованих звинувачень проти державної влади; категорично відкидає в цьому контексті погрози, висловлені пані ТИМОШЕНКО стосовно представників Генеральної прокуратури, заарештувати їх у разі її перемоги на наступних виборах».

При цьому, в наступному пункті проекту резолюції міститься заклик до всіх політичних сил утримуватися від будь-якого втручання в роботу Генеральної прокуратури.

У проекті резолюції також передбачається привітати заяви Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА про те, що корупція загрожує модернізації української економіки, а також конституційним правам і свободам громадян України.

Група соціалістів вважає за необхідне відзначити ухвалення Верховною Радо України в квітні цього року антикорупційного закону, який має набути чинності з 1 липня цього року.

Крім того, в проекті резолюції міститься вітання українському парламенту у зв`язку з проведеними ним 13 травня на вимогу фракції БЮТ слуханнями щодо розслідування кримінальних справ стосовно Ю.ТИМОШЕНКО і колишнього міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА, і це називають зусиллями, спрямованими на те, щоб зробити процес розслідування якомога прозорішим.

У проекті резолюції також міститься заклик до влади України уникати будь-якого можливого сприйняття того, що судові заходи використовуються вибірково.

Як повідомляв УНІАН, Європарламент на своїй сесії 9 червня в Страсбурзі планує провести слухання щодо справ, порушених стосовно лідера опозиції Ю.ТИМОШЕНКО і членів її уряду, після чого депутати планують ухвалити резолюцію.

На сьогодні в Європарламенті зареєстровано 5 проектів резолюції від 5 груп. Група Європейських консерваторів і реформістів вирішила не готувати власний проект резолюції.

14 жовтня 2010 року Група Прогресивного альянсу соціалістів і демократів підписала Меморандум про співпрацю з правлячою в Україні Партією регіонів.