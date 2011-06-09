Німеччину цікавить будівництво двох вітроелектростанцій в Криму

Сімферополь. 9 червня. УНІАН. Інвестори з Німеччини зацікавлені у будівництві вітроелектростанцій загальною потужністю 400 МВт у Красноперекопському і Джанкойському районах Криму.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Міністерства регіонального розвитку і житлово-комунального господарства Криму.

Загальний обсяг інвестицій за проектом становить близько 600 млн. євро.

Заступник голови Ради міністрів - міністр регіонального розвитку і ЖКГ Криму Азіз АБДУЛЛАЄВ у четвер, 9 червня, обговорив питання реалізації проектів з представниками німецької компанії WKN Windkraft Nord AG.

Представник інвестиційної компанії Мартінус ШЕРВАЙТ і делегат німецької економіки в Україні Карін РАУ зазначили, що для німецької сторони Крим представляє великий інтерес у питанні розвитку альтернативних джерел енергії. «Ми готові поділитися своїм двадцятирічним досвідом у частині реалізації проектів відновлюваних джерел енергії. Ми можемо передати наші знання, технології і досвід, щоб адаптувати і застосувати їх на території автономії», - сказав представник WKN Windkraft Nord AG.

Німці заявили, що готові розпочати будівництво вже у 2012 році, якщо їх пропозиції знайдуть розуміння у керівництва Криму.

А.АБДУЛЛАЄВ також зазначив, що стимулювання інноваційної промисловості і альтернативної енергетики є «одним з найважливіших напрямів розвитку автономії».