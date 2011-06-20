Луценко очікує рішення Євросуду з прав людини у липні-серпні

Київ. 20 червня. УНІАН. Колишній міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО очікує, що в липні-серпні Європейський суд з прав людини надасть резулятивну частину рішення з приводу його скарги.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в інтерв’ю журналістам сьогодні під час перерви в судовому засіданні.

«Я очікую резулятивне рішення Європейського Суду на початку липня в середині серпня», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Як повідомлялося, Ю.ЛУЦЕНКО звернувся до Європейського суду з прав людини зі скаргою щодо незаконності порушення проти нього в Україні кримінальної справи і щодо незаконності його утримання під вартою.

Довідка УНІАН. Ю.ЛУЦЕНКА було затримано 26 грудня 2010 року підрозділом СБУ ”Альфа” біля його будинку в Києві. Його утримують в Лук’янівському СІЗО.

23 травня Печерський райсуд Києва почав розгляд справи екс-міністра внутрішніх справ України Ю.ЛУЦЕНКА.

За даними Генпрокуратури, Ю.ЛУЦЕНКУ інкримінується заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, перевищення влади або службових повноважень, що призвело до тяжких наслідків, і зловживання владою, скоєне працівником правоохоронного органу.