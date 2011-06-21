Яеукович заявив в ПАРЄ, що боротьба з корупцією триватиме ще багато часу

Страсбург. 21 червня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що боротьба з корупцією триватиме ще багато часу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні у Парламентській Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ).

«Ця величезна робота не може бути виконана швидко. Вона буде продовжуватися ще багато часу, але напрямки цієї роботи визначені», - сказав український Президент.

Він зазначив, що за всі роки незалежності ситуація з корупцією в країні лише погіршувалася. При цьому, за словами Президента, нинішній стан корупції викликає занепокоєння. Разом з тим він додав, що влада має велику програму для боротьби з цим явищем. Так, за його словами, прийнятий закон про боротьбу з корупцією, який почне діяти з 1 липня цього року, скорочується дозвільна система для бізнесу, триває адміністративна реформа. «Наприклад, Кабінет міністрів України скорочений на 60%. В історії України такого ніколи не було», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

При цьому він зазначив, що прибирається дублювання функцій, а значна їх кількість передається в регіони. Крім того, зараз відбувається скорочення штату міністерств та відомств приблизно на 30%. В.ЯНУКОВИЧ також відзначив прийняття нового закону про державні закупівлі та про фактичне усунення чиновників від впливу на прийняття рішень при контактах з підприємцями. В.ЯНУКОВИЧ повідомив про скорочення 12 тисяч підприємств, які були засновані бюджетними організаціями: міністерствами, агенціями та службами. «Вони надавали державні послуги, і на сьогоднішній день ці послуги переведені в зовсім іншу площину чи скасовані, як види надання послуг», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він також зазначив, що бюрократія, яка «сиділа на цій системі», використовує різні способи тиску на владу, в тому числі і політичні. «Тому що цей бізнес корупційний організовувався роками і десятиліттями, і зараз розлучатися з ним вони не хочуть. Боротьба з корупцією має системний характер і буде продовжуватися», - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.