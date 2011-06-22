Депутат ЄП Брок вважає неперконливими звинувачення проти Тимошенко

Брюссель. 22 червня. УНІАН. Депутат Європарламенту Ельмар БРОК (група народних партій, Німеччина) вважає непереконливими звинувачення, висунуті лідерові партії «Батьківщина» Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це він заявив власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі, коментуючи рішення Генеральної прокуратури України, яке не дозволяє Ю.ТИМОШЕНКО відвідати Страсбург і Брюссель цього тижня.

«Є багато сигналів, що свідчать про спробу усунути пані ТИМОШЕНКО як політичного лідера, а також надіслати залякуюче послання всій опозиції», - сказав Е.БРОК.

«Звинувачення проти ТИМОШЕНКО непереконливі (ЄС допомагав їй у вирішенні газової кризи, зобов`язання за Кіотським протоколом можуть бути виконані, а автомобілі «Опель» купувалися за допомогою австрійського уряду), а кримінальні процедури проти неї порушують стандарти чесного судового процесу і рівного ставлення», - зазначив депутат.

Він також відзначив, що в розслідуванні справ стосовно Ю.ТИМОШЕНКО недостатньо прозорості, при цьому самі справи, на його думку, можуть порушувати права людини.

Німецький депутат висловив думку, що заборона на поїздки для Ю.ТИМОШЕНКО використовується для того, щоб зашкодити її міжнародним контактам і перервати її політичну роботу з громадянами України.

Е.БРОК нагадав, що Європарламент вже зробив два попередження Україні – минулого року і цього місяця, прийнявши відповідні резолюції.

«Ми закликаємо Президента і владу України діяти у дусі європейських цінностей, це вимагає демократії та верховенства права (а не правління на основі права). Президент ЯНУКОВИЧ персонально відповідає за стан пані ТИМОШЕНКО і пана ЛУЦЕНКА, їхніх колег і прихильників», - наголосив Е.БРОК.

Він зазначив, що Європа оцінюватиме досягнення Президента Віктора ЯНУКОВИЧА в наближенні до європейських стандартів за вищезгаданими критеріями