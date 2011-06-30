Парламент Греції схвалив закон про нову економічну програму

Київ. 30 червня. УНІАН. Парламент Греції прийняв сьогодні закон про реалізацію середньострокової фінансової програми, яка передбачає заходи зі скорочення державних витрат і збільшення доходів на загальну суму 28,4 млрд. євро до 2015 року, повідомляє ІТАР-ТАСС.

Сама програма була схвалена в середу, а сьогодні розглядалося її остаточне затвердження.

У документі детально прописані податкові заходи і скорочення витрат, а також закріплені кроки з першочергової приватизації державної власності.

Зокрема, встановлюється порядок заснування агентства з приватизації, заходи з обмеження прийому в держсектор, вносяться корективи в регулювання захисту праці.

Ухвалення цього закону після самої програми було обов`язковою умовою надання в липні Афінам міжнародними кредиторами п`ятого траншу в 12 млрд. євро із 110-мільярдної кредитної програми, який дасть змогу країні задовольнити свої фінансові потреби до осені.

Схвалення цих документів також стане кроком на шляху до ухвалення Євросоюзом і МВФ нового довгострокового пакета фінансової підтримки Греції на десятки мільярдів євро.

Грецький міністр фінансів Евангелос ВЕНІЗЕЛОС заявив, що ”на екстреному засіданні Єврогрупи в неділю, де, як очікується, буде схвалено виділення Афінам п`ятого траншу кредиту, Греція виступатиме із сильніших позицій після одержаного урядом вотуму довіри в парламенті, прийняття середньострокової програми і закону про її реалізацію”.

Міністр попередив, що, попри заяви партнерів Греції з приводу того, що голосування по двох документах знімає всі перешкоди на шляху подальшого надання позик, ”ситуація продовжує залишатися важкою, бо потрібно одержати чіткі сигнали про участь кредиторів у врегулюванні боргової проблеми”. Крім того, необхідно подолати перешкоди, які висувають такі країни, як Фінляндія, які вимагають надання гарантій для своєї участі, відзначив Е.ВЕНІЗЕЛОС.

Як повідомляв УНІАН, 29 червня глави Єврокомісії Жозе Мануель БАРРОЗУ і Європейської Ради Герман Ван РОМПОЙ заявили, що вітають рішення парламенту Греції про нову економічну програму.

Водночас, у багатьох містах Греції вже близько двох тижнів проходять масові громадянські протести проти прийняття цієї програми.