Кількість загиблих на дорогах Європи скоротилась на 11% в 2010 році

Брюссель. 5 липня. УНІАН. Кількість загиблих на автодорогах Європи в 2010 році скоротилося на 11%.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це свідчать дані, опубліковані сьогодні Європейською комісією.

При цьому найбільш істотне скорочення кількості загиблих у дорожньо-транспортних пригодах було зафіксовано в Люксембурзі (на 33% порівняно з 2009 роком), Мальті (29%), Швеції та Словаччині (по 26%).

«Ми досягли значного прогресу з 2001 року, і нам вдалося зберегти близько 100 тисяч життів. Але кількість смертей і поранень на наших дорогах все ще залишається неприйнятною», - заявив віце-президент Єврокомісії, відповідальний за питання транспорту, Сіїм КАЛЛАС.

За його словами, Єврокомісія має намір ще вдвічі скоротити кількість тих, хто гине щорічно на дорогах ЄС до 2020 року.

За даними Єврокомісії, загалом у 2010 році в Євросоюзі реєструвалися 62 смерті в ДТП на 1 млн. жителів.