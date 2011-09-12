ЄС вітає контакти між лідерами Молдови та Придністров`я

Брюссель. 12 вересня. УНІАН. ЄС вітає контакти між лідерами Молдови і Придністров`я.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться в заяві прес-секретаря Верховного представника ЄС з питань спільної зовнішньої політики і політики безпеки Кетрін ЕШТОН, поширеній сьогодні.

«Верховний представник тепло вітає зустріч прем`єр-міністра Молдови Влада ФІЛАТА і лідера Придністров`я Ігоря СМИРНОВА, що відбулася 9 вересня в німецькому місті Бад Райхенхаль. Такі двосторонні зустрічі спрямовані на пошук консенсусу між двома сторонами в рамках необхідності відновлення переговорів у форматі «5+2», заморожені з 2006 року», - зазначається в заяві.

Верховний представник ЄС також привітала узгоджені правила процедури робочих груп, створених Кишиневом і Тирасполем для обговорення заходів з відновлення довіри на користь жителів обох берегів Дністра.

«ЄС сподівається, що всі сторони погодяться відновити переговори під час зустрічі в Москві цього місяця», - наголошується в заяві прес-секретаря К.ЕШТОН.