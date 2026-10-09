У Росії заявили, що чума в Іркутську за результатами досліджень не підтвердилася

Влада заявляє, що збудників чуми чи інших патогенів виявлено не було.

У Росії заявили, що випадок чуми в Іркутську за результатами досліджень не підтверджено, жодних небезпечних збудників не виявлено.

Як пише Bloomberg, російська влада заявила про завершення профілактичних заходів у зв’язку зі смертю співробітниці Іркутського науково-дослідного протичумного інституту Сибіру та Далекого Сходу. Згідно з висновками, за результатами досліджень небезпечних патогенів виявлено не було.

Як заявив губернатор Іркутської області Ігор Кобзєв, посилаючись на результати розслідування, у 28-річної співробітниці було діагностовано позалікарняну пневмонію; вона була вакцинована від небезпечних інфекцій, з якими працювала. За його словами, в інституті не було виявлено жодних інцидентів, пов’язаних із патогенними мікроорганізмами, а встановлені правила техніки безпеки дотримувалися.

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Медичне спостереження за всіма особами, які контактували з померлою, також завершено; було проведено майже 5000 лабораторних тестів, за результатами яких небезпечні патогени не виявлено.

Спалах чуми в Росії – що відомо

2 жовтня влада РФ повідомила про смерть 27-річної Дар’ї Шипілової – співробітниці Іркутського протичумного інституту. За однією з версій, вона розбила в лабораторії пробірку зі збудником хвороби, за іншою версією – вона повернулася з робочої поїздки до Бурятії, де на кордоні з Монголією фіксували осередок чуми.

В Іркутську на карантин закрили кілька лікарень і пологовий будинок. Було ізольовано близько 200 осіб, які, ймовірно, контактували з Шипіловою.

ЗМІ наголошували, що світова спільнота має домагатися незалежного розслідування смерті співробітниці Іркутського протичумного науково-дослідного інституту. Однак для цього необхідні збережені зразки, клінічні та лабораторні записи, а також незалежна експертиза доказів, "поки вони ще існують".

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