Європарламент не відкладав розгляд доповіді по Україні?

Страсбург. 14 вересня. УНІАН. Європарламент поки не відкладав розгляд доповіді по Україні щодо підписання угоди про асоціацію, як про це повідомляла сьогодні газета “КоммерсантЪ-Украина».

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявили сьогодні на прес-конференції в Страсбурзі співголови Парламентської Асамблеї ЄвроНЕСТ (Європарламент – парламенти країн-учасниць “Східного партнерства”) депутат Європарламенту Крістіан ВІГЕНІН (група Прогресивного Альянсу соціалістів та демократів, Болгарія) та голова Комітету з питань європейської інтеграції Верховної Ради України Борис ТАРАСЮК.

“Є різні пропозиції, але поки, якщо я не помиляюся, за розкладом він має бути розглянутий у середині жовтня”, - сказав К.ВІГЕНІН.

“Наскільки мені відомо, проект доповіді, який був позавчора обговорений на засіданні Комітету з питань закордонних справ Європарламенту, передбачає певний графік, який включає останню дату подання поправок до 21 жовтня, і якщо, я не помиляюсь, проект планується проголосувати 1 листопада”, - додав Б.ТАРАСЮК.

Як повідомлялося, сьогодні газета “Комерсант-Україна” розповсюдила інформацію з посиланням на депутата Європарламенту Міхаеля ГАЛЕРА (група народних партій, Німеччина) про те, що депутати вирішили відкласти розгляд доповіді про угоду про асоціацію з Україною до середини листопада.