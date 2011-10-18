Єврокомісія: візит Януковича відкладено до кращих умов

Брюссель. 18 жовтня. УНІАН. Єврокомісія заявляє, що візит Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА до Брюсселя відкладено на пізніший час, коли умови будуть більш підходящими для продовження переговорів про угоду про асоціацію.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявила сьогодні на брифінгу представник Єврокомісії Кароліна КОТТОВА.

«В умовах загальної ситуації зустріч було відкладено. Технічні переговори про угоду продовжуються», - сказала вона.

Представник Єврокомісії не уточнила, з чиєї ініціативи було ухвалено рішення відкласти візит українського Президента, зазначивши лише, що «були дискусії, і було вирішено, що зустріч буде відкладено».

К.КОТТОВА зазначила, що Єврокомісія стурбована не тільки справою колишнього прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, а й, у ширшому сенсі, ситуацією з демократичними цінностями в Україні загалом.

За її словами, Єврокомісія, зокрема, стурбована питаннями верховенства права і незалежної юстиції.

При цьому представник Єврокомісії нагадала слова Верховного представника ЄС з питань спільної зовнішньої і безпекової політики Кетрін ЕШТОН про те, що пропозиція Європейського Союзу про угоду про асоціацію й далі залишається в силі, а що стосується її підписання і ратифікації – все залежатиме від дотримання Україною демократичних цінностей.

Як повідомляв УНІАН. візит В.ЯНУКОВИЧА до Брюсселя було заздалегідь заплановано на 20 жовтня.