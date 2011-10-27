МЗС України бачить в резолюції Європарламенту лише перспективу членства

Київ. 27 жовтня. УНІАН. У сьогоднішній резолюції Європейського парламенту щодо України буде зафіксовано європейську перспективу для України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні журналістам голова Департаменту інформаційної політики Міністерства закордонних справ України Олег ВОЛОШИН.

«Головне, що ця резолюція Європарламенту сьогоднішня, вона фіксує, що якраз європейську перспективу Україна має. При всіх критичних положеннях це якраз створює той підхід, який заохочуємо», - сказав О.ВОЛОШИН.

При цьому, за його словами, у Європейському Союзі вважають, що, не зважаючи на те, що не все в Україні відповідає європейським стандартам, Україна є європейською нацією.

Як повідомляв УНІАН, Європейський парламент сьогодні, 27 жовтня, голосуватиме з приводу резолюції про поточну ситуацію в Україні.

Відповідний пункт міститься у порядку денному пленарного засідання Європарламенту, яке проходитиме 24-27 жовтня у Страсбурзі.

Раніше, 12 жовтня, в Європейському парламенті відбулися термінові дебати щодо ситуації в Україні, під час яких депутати в цілому висловилися за продовження переговорів з Україною щодо Угоди про асоціацію.

Разом з тим багато депутатів підкреслили необхідність надіслати українській владі чіткий сигнал про те, що якщо ситуація з демократією не буде покращена, підписання Угоди буде відкладене на невизначений час. За результатами цих дебатів Європарламент запланував ухвалити резолюцію щодо ситуації в Україні на своїй сесії.