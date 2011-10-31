Україна дозволила ввезення свиней з Литви

Київ. 31 жовтня. УНІАН. Державна ветеринарна і фітосанітарна служба України дозволила ввезення свиней, продукції та сировини з них із Литовської Республіки.

Про це УНІАН повідомила прес-служба відомства.

Рішення про скасування заборони ввезення свиней ухвалено 26 жовтня 2011 р. у зв`язку з офіційним повідомленням Міжнародного епізоотичного бюро про те, що на території Литви захворювання на класичну чуму свиней не реєструється.

Нагадаємо, заборону на ввезення в Україну свиней, продукції та сировини з них із Литовської Республіки було введено в червні 2011 р.