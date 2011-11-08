Два візових центри VFS для віз в Польщу запрацюють вже в листопаді

Київ. 8 листопада. УНІАН. Перший візовий центр компанії «VFS Global» з майбутньої мережі пунктів прийому анкет від українських громадян для отримання віз у консульських установах Польщі буде відкритий 12 листопада в Івано-Франковську, а другий – 18 листопада у Львові.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив керівник Консульського відділу Посольства Польщі у Києві Рафал ВОЛЬСЬКИЙ.

Також, зазначив він, до кінця року в Україні будуть відкриті ще три таких пункти: 16 грудня у Тернополі, 22 грудня у Рівному та 26 грудня в Луцьку.

Р.ВОЛЬСЬКИЙ підкреслив, що Міністерство закордонних справ Польщі вирішило відкрити в Україні мережу пунктів прийому візових анкет від українських громадян, щоб в умовах великої кількості заявників спростити доступ до отримання віз, зокрема й тим, хто далеко мешкає від польських консульських установ.

При цьому Р.ВОЛЬСЬКИЙ підкреслив, що зазначена компанія не буде дублювати мережу консульських установ, і що відкриття візових центрів не змінює порядок, пов’язаний з доступом до консульських установ Польщі.

«Відкриття пунктів прийому візових анкет ніяким способом не скорочує можливості подавання візових анкет безпосередньо до візових установ. Це додаткова можливість просто передати анкети у тих містах, де консульських установ Польщі нема, або там, де такі установи є, але ми хочемо, щоб клієнт мав вибір», - наголосив керівник Консульського відділу Посольства Польщі у Києві.

Також він підкреслив, що процедури та перелік документів для подачі візових анкет у пунктах їх прийому будуть ті самі, що і в консульствах. «Пункт прийому візових анкет – це тільки пункт прийому. Рішення (щодо надання візи – УНІАН) відбувається у консульстві, або у консульському відділі посольства», - зазначив Р.ВОЛЬСЬКИЙ. Але для того, щоб отримати візу в експрес-спосіб необхідно звертатися безпосередньо до консульства або посольства.

В свою чергу компанії представник «VFS Global» Шрінараян САНКАРАН також підкреслив, що компанія бере на себе лише адміністративну роботу і жодним чином не впливає на рішення щодо видачі візи. З клієнтами компанія працюватиме через спеціальний веб-сайт та call-центр, а також безпосередньо у запланованих до відкриття для польської дипмісії 14 візових центрах.

Ш.САНКАРАН розповів: у візових центрах заявник зможе подати пакет документів, сплатити візовий сбір (35 євро), а також скористатися додатковими послугами – придбати у представників страхової компанії поліс, замовити кур’єрську доставку (50 грн.), зробити копії документів (безкоштовно) або фотографії (30 грн. за 4 фото). Працюватимуть центри з понеділка по п’ятницю з 8.30 до 12.00 та з 12.30 до 15.30. Попередньо заявнику необхідно буде записатися або на веб-сайті, або через call-центр, таким же чином можна буде перевірити й статус заявки. Як тільки її обробка буде завершена, клієнт отримає смс-повідомлення (безкоштовно), що паспорт можна забрати. Сервісний сбір «VFS Global», включаючи податки, становитиме 225 грн. Тривалість обробки заяви – 4-5 днів.

При цьому Ш.САНКАРАН повідомив про відкриття з 2012 року ще кількох візових центрів у співпраці з польською місією: 20 січня – у Дніпропетровську і Донецьку, 27 січня – у Харкові, 10 лютого – у Києві, у березні – в Одесі, Хмельницькому, Житомирі, Вінниці, а також у Сімферополі або Севастополі. Представник «VFS Global» зауважив, що центри відкриватимуться в окремих будівлях або в бізнес-центрах у центральних частинах міст, до яких буде легко діставатися громадським транспортом.

Надзвичайний та Повноважний Посол Республіки Польщі в Україні Генрик ЛІТВІН зазначив, що відкриття візових центрів є частиною політики лібералізації візового режиму, адже в 2010 році Польща зусиллями своїх шести консульських установ видала українцям 55% усіх шенгенських віз в Україні – 452 тис., а в цьому році вже сім установ видали 467 тис. віз за 10 місяців, тож на кінець року можливо їх кількість перевищить 500 тис.

Як повідомляв УНІАН, у вересні в Посольстві Республіки Польща в Україні повідомили, що Міністерство закордонних справ Польщі вирішило відкрити в Україні мережу пунктів прийому візових анкет від українських громадян, яким буде займатися відома компанія у наданні таких послуг «VFS Global».

Також журналістам були представлені статистичні дані щодо отримання українськими громадянами віз у польських консульських установах за останні роки. Так, в 2009 році польськими консульськими установами громадянам України було видано 438 тис. 997 віз, у 2010 році – 452 тис. 878 віз, за перші вісім місяців 2011 року – 381,7 тис. віз. При цьому рівень відмов у видачі віз, у порівнянні із консульськими установами інших країн, традиційно є дуже низький – лише 2,6-2,7%.