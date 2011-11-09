ЄС допоможе малому бізнесу виходити на зовнішні ринки

Брюссель. 9 листопада. УНІАН. Європейська комісія пропонує допомагати малому та середньому бізнесу виходити на світові ринки.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив сьогодні на прес-конференції віце-президент Євро комісії, відповідальний за промисловість та підприємництво, Антоніо ТАЙАНІ.

“Сьогодні Комісія підтримала мою ініціативу “Малий бізнес – великий світ” для допомоги малому та середньому бізнесу в інтернаціоналізації його діяльності”, - сказав він.

“Вперше Європа має комплексну стратегію для малого та середнього бізнесу, направлену на допомогу йому отримати доступ до міжнародних ринків”, - додав віце-президент Єврокомісії.

У схваленому сьогодні Комюніке для Європарламенту та Ради ЄС, Комісія, зокрема, звертає увагу на те, що малий і середній бізнес, який на сьогодні забезпечує дві третини зайнятості населення в приватному секторі, і створює до 80% нових робочих місць, залишається недостатньо активним на міжнародних ринках.

Так, за даними Комісії, лише 13% малих та середніх підприємств Європи займаються міжнародною економічною діяльністю за межами ЄС.

Для покращення можливостей малого та середнього бізнесу діяти на світових ринках пропонується посилити послуги з підтримки бізнесу, покращити координацію з асоціаціями виробників, а також покращити використання існуючих на сьогодні ресурсів ЄС на підтримку малого та середнього бізнесу.

Єврокомісія вважає, що малий та середній бізнес має потенційні можливості для виходу на ринки Китаю, Індії, Росії, Латинської Америки та Південно-Східної Азії.