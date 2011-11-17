Комітет Європарламенту розгляне рекомендації до нової угоди з Україною

09:48, 17 листопада 2011
Новини ЄС
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Подано 164 поправки

Страсбург. 17 листопада. УНІАН. Сьогодні Комітет Європарламенту із закордонних справ розгляне проект рекомендацій щодо Угоди про асоціацію Євросоюзу з Україною.

Як передає кореспондент УНІАН, проект доповіді було підготовлено Ричардом Антоні ЛЕГУТКО (група європейських консерваторів та реформістів, Польща) ще 18 липня, однак через політичні проблеми в Україні розгляд було відкладено.

Проект доповіді передбачає рекомендувати Раді Європейського Союзу, Єврокомісії та Європейській службі зовнішніх дій завершити переговори про Угоду про асоціацію з Україною до кінця року, щоб наступного року підписати її та розпочати процес ратифікації.

Крім того, серед рекомендацій – надання фінансової допомоги Україні для реалізації положень угоди, зокрема, у сфері адаптації законодавства до стандартів ЄС, сприяння обізнаності українців про переваги від Угоди про асоціацію, допомога у секторальних реформах та завершення переговорів про безвізовий режим.

Разом з тим, на сьогодні у документ запропоновано 164 поправки, які стосуються, перш за все, внутрішньополітичної ситуації в Україні.

Ряд депутатів Європарламенту пропонують висловити занепокоєння ситуацією із правами людини та верховенством права в Україні, переслідуванням політичної опозиції, тиском на засоби масової інформації.

Крім того, значна частина поправок передбачає уникнення у тексті рекомендацій конкретних дат парафування, підписання та ратифікації угоди.

Кілька поправок також пропонують не встановлювати чітких дат щодо запровадження безвізового режиму.

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