В Страсбурзі обоворюють проблеми визнання одностатевих шлюбів в Європі

Страсбург. 18 листопада. УНІАН. Сьогодні в Страсбурзі розпочала роботу міжнародна конференція «Недостатність взаємного визнання одностатевого партнерства і шлюбів в ЄС і країнах-членах Ради Європи: перешкода свободі пересувань?» під патронатом Генерального секретаря Ради Європи Торбйорна ЯГЛЕНДА.

Як передає кореспондент УНІАН, під час дводенної конференції її учасники планують обговорити проблеми, пов`язані з невизнанням одностатевих шлюбів в країнах ЄС та Ради Європи.

«Ця конференція, перша такого роду, демонструє, що скрізь в Європі є дискримінація. Ми не маємо таких самих прав », - сказав під час відкриття конференції Президент асоціації «Інше коло» Бертран ЕБЕРХАРДТ.

Директор директорату фундаментальних прав і недискримінації Ради Європи Ральф Рене ВАЙНГАРТНЕР, в свою чергу, зазначив, що британське головування в Комітеті міністрів Ради Європи, яке розпочало свою роботу 7 листопада цього року, одним із пріоритетів своєї діяльності обрало питання напрацювання практичних заходів по боротьбі з дискримінацією на основі сексуальної орієнтації та статевої ідентифікації.

При цьому він нагадав, що в 2010 році Комітет міністрів Ради Європи ухвалив рекомендації країнам-членам по боротьбі з дискримінацією на основі сексуальної орієнтації.

«Ці рекомендації - унікальні в Європі, і застосовуються у всіх 47-ми країнах-членах Ради Європи», - сказав Р.Р.ВАЙНГАРТНЕР.

По закінченню роботи, 19 листопада, Конференція планує схвалити Декларацію, в якій хоче закликати уряди країн-членів Ради Європи скасувати всі бар`єри для одностатевих пар, зрівнявши їх у правах з різностатевими.