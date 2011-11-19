Геї Європи закликають політиків забезпечити рівноправність одностатевим шлюбам

Страсбург. 19 листопада. УНІАН. Представники гей-організацій з 19 країн-членів Ради Європи закликають політиків забезпечити рівноправність одностатевим шлюбам.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у Страсбурзькій декларації, схваленій сьогодні за підсумками дводенної конференції «Брак взаємного визнання одностатевого партнерства і шлюбів в ЄС і країнах-членах Ради Європи: перешкода свободі пересувань?», яка проходила у Страсбурзі під патронатом Генерального секретаря Ради Європи Торбйорна ЯГЛЕНДА.

“Закликаємо європейський політичний клас та національних політиків негайно скасувати реглементаційні бар’єри, які перешкоджають лесбійським та гей-парам під час міжнародних пересувань і забезпечити рівність прав гомосексуальних пар з парами гетеросексуальними”, - написано в декларації.

У документі представники сексуальних меншин висловили намір сприяти судовим процесам для визначення та усунення “білих плям” в законодавстві країн-членів Ради Європи, сприяти змінам законів, що порушують конституційних захист чи права людини.

Крім того, гей-організації висловились за обмін кращою практикою між країнами та окремими організаціями державного та приватного сектору щодо проведення політики рівності.

У документі нагадується, що завданням країн-членів Ради Європи є передбачити недискримінаційну повагу до сімейного життя всіх пар, включаючи під час їх переїздів з однієї країни до іншої, а також нагадують, що одним з фундаментальних прав Ради Європи, є право на повагу до сімейного життя , що закріплено у 8-ій статті Конвенції прав людини.

Як повідомляв УНІАН, захист прав сексуальних меншин – один з пріоритетів головування Великобританії в Комітеті міністрів Ради Європи, яке розпочалося 7 листопада. Наприкінці свого головування у травні, Великобританія планує організувати конференцію щодо забезпечення прав сексуальних меншин, яка має зібрати представників всіх 47-ми країн-членів Ради Європи.