МЗС: Угода про асоціацію з ЄС вже є перспективою членства

Брюссель. 24 листопада. УНІАН. Угода про асоціацію з Європейським Союзом у її нинішньому вигляді сама по собі є перспективою членства для України.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявив журналістам ввечері 23 листопада заступник міністра закордонних справ України Павло КЛІМКІН.

“Я вважаю, що угода у тому вигляді, як вона є, уже є перспективою членства”, - сказав він.

“Не потрібно плутати два питання. Є європейська перспектива, а є перспектива членства. Перспектива членства, як правило, дається Європейським Союзом у різних політичних заявах, а не в угодах, тобто, пишеться яка така. Європейська перспектива, як правило, дається у відповідних угодах, але теж може даватися у політичних заявах”, - додав П.КЛІМКІН.

Разом з тим, за його словами, Україна хотіла б мати максимально сильний месидж щодо європейської перспективи, яка б чітко вказувала шлях до Євросоюзу.

“Але це питання переговорного процесу і це питання суто політичного рівня, це не питання переговорних команд”, - сказав П.КЛІМКІН.