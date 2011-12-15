Бузек закликає до нових чесних виборів в Росії

Брюссель. 15 грудня. УНІАН. Президент Європарламенту Єжи БУЗЕК закликає до проведення нових чесних виборів в Росії.

Про це йдеться в його заяві напередодні сміту ЄС-Росія та у зв’язку зі схваленою Європарламентом резолюцією про ситуацію в Росії, переданій УНІАН.

“Європейський парламент закликає до нових вільних і чесних виборів та негайного розслідування всіх повідомлень про порушення та погрози під час парламентських виборів в Росії, проведених 4 грудня”, - зазначає Є.БУЗЕК.

“Голос людей, що протестують на вулицях більше тижня, має бути почутий”, - додає Президент Європарламенту.

Він наголосив, що Європейський парламент хотів би бачити в Росії серйозного партнера, який поділяє європейські цінності верховенства права, свободи та юстиції, партнера, який відповідав би на обґрунтовані вимоги людей.

За словами Президента Європарламенту, цей представницький орган залишається стурбованим проведенням останніх парламентських виборів в Росії, зокрема, повідомленнями про порушення, відсутність неупередженості ЗМІ, перешкоди свободі зібрань та відсутність політичної конкуренції.

Є.БУЗЕК висловив жаль арештами учасників мирних демонстрацій і заявив про необхідність негайного звільнення всіх, хто брав участь в акціях протесту.