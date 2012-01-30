Бельгія заблокована через загальний страйк

Брюссель. 30 січня. УНІАН. Сьогодні в Бельгії проходить загальний страйк проти заходів з економії державного бюджету.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, країна практично повністю паралізована.

Сьогодні повністю заблокований рух залізничного транспорту, не працюють також швидкісні поїзди Thalys та Eurostar, які поєднують Бельгію з Нідерландами, Німеччиною, Францією та Великобританією.

Повністю закритий через страйк аеропорт Шарлєруа, а в аеропорту Брюсселя скасовані чисельні рейси, частина рейсів відбувається із затримками.

Крім того, повністю зупинився порт Антверпена, значні проблеми спостерігаються і в порту Зеебрюгге.

У страйку беруть участь і працівники громадського транспорту. Так, в Брюсселі сьогодні не працює жоден автобус, трамвай та поїзд метро, в регіонах країни – лише від 10% до 30% автобусів вийшли на лінії.

Крім того, в країні зупинили роботу банки, фінансові організації та торгівельні центри. Не працюють вчителя та лікарі, а в шпиталях – забезпечується лише мінімальний рівень послуг.

89% поштових відділень сьогодні відкрили свої двері, водночас, доставка кореспонденції значно ускладнюється через зупинку двох з п’яти центрів сортування в країні.

Крім того, зупинилися сьогодні і низка великих підприємств, зокрема, заводи Coca-Cola, Inza (виробництво молока), CSM (хлібобулочні вироби), Candico (цукор).

Загальний страйк триватиме в країні до 22:00.