Лідери ЄС визначилися щодо політики зростання та створення робочих місцm

Брюссель. 30 січня. УНІАН. Лідери країн-членів Європейського Союзу підписали заяву “До дружньої до зростання консолідації та дружнього до зайнятості зростання”.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, заяву було підписано в рамках неформального засідання Європейської Ради, яке проходить сьогодні в Брюсселі.

Підписи під документом поставили лідери 26 країн-членів ЄС, крім прем’єр-міністра Швеції, який має узгоджувати текст документу з парламентом країни.

“Зростання та зайнятість можуть відновитися лише якщо ми продовжимо узгоджений та всебічний підхід, комбінуючи розумну фіскальну консолідацію, яка захищає інвестиції в майбутній розвиток, стійку макроекономічну політику та активну стратегію зайнятості, яка захищає нашу соціальну схожість”, - написано в заяві.

Документом визначено три пріоритетних напрямки, якими мають займатися країни-члени за підтримки загальноєвропейських дій. Серед них – стимулювання зростання зайнятості, передусім для молоді, завершення створення єдиного ринку, а також посилення фінансування економіки і, зокрема, малого та середнього бізнесу.

В рамках пріоритету створення нових робочих місць передбачається, що країни-члени ЄС створять національні плани зайнятості, які передбачатимуть конкретні заходи щодо збільшення кількості робочих місць, в тому числі, за рахунок розвитку “зеленої” економіки та зменшення податків на зарплату. Передбачається, що спеціальну увагу в цих планах має бути приділено зусиллям з надання першого робочого місця молоді; значному збільшенню різноманітних курсів та тренінгів, які б сприяли отриманню молодими людьми реальних можливостей працевлаштуватися; сприяти транскордонному руху молоді всередині ЄС з метою працевлаштування.

В сфері завершення формування єдиного європейського ринку, лідери ЄС хочуть якомога швидше досягнути угоди щодо стандартизації, енергоефективності, спрощення бухгалтерського обліку та правил державних закупівель до кінця 2012 року; швидко реалізувати представлений Євро комісією План дій з розвитку електронної торгівлі; посилити двосторонні та багатосторонні зусилля для скасування торговельних бар’єрів та забезпечення кращого доступу до ринку та належних умов інвестицій для європейських експортерів.

“2012 рік має стати вирішальним для просування у торговельних угодах з ключовими партнерами”, - написано в заяві.

В сфері посилення фінансування економіки, лідери ЄС домовилися до червня завершити роботу з покращення використання європейських структурних фондів в рамках реалізації вже існуючих та нових проектів; посилити підтримку малому та середньому бізнесу з боку Європейського інвестиційного банку; забезпечити кращий доступ до венчурного капіталу: продовжити зменшення невиправданих адміністративних та регуляторних бар’єрів для малого та середнього бізнесу.