Брюссель. 31 січня. УНІАН. Єврокомісія розпочала антимонопольне розслідування проти Samsung.

Відповідне рішення було ухвалено сьогодні.

Згідно з рішенням, Єврокомісія перевірить, чи виконує Samsung свої зобов’язання перед Європейським інститутом телекомунікаційних стандартів і чи не використовував патентні права для порушення конкуренції на ринку.

Як повідомляє прес-служба Єврокомісії, в 2011 році Samsung подав позови до низки судів країн-членів ЄС з вимогою заборонити продаж конкуруючих мобільних приладів на підставі того, що це порушує його патентні права.

У зв’язку з цим Комісія вирішила перевірити, чи дотрималася компанія своїх зобов’язань, наданих в 1998 році, щодо ліцензування патентних прав на стандарти в сфері мобільного зв’язку в розумні та недискримінаційні терміни.

Водночас, Комісія дослідить, чи не були подані позови до судів продиктовані наміром використати свою домінуючу позицію на ринку, що заборонено Угодою ЄС.

Прес-служба Єврокомісії зазначила, що початок розслідування не означає провину компанії.