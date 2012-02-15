Париж - краще студентське місто світу

Брюссель. 15 лютого. УНІАН. Париж посів перше місце у першому всесвітньому рейтингу кращих студентських міст світу, оприлюдненому сьогодні британською компанією QS, що спеціалізується на рейтингу університетів.

Як повідомляє веб-сайт компанії, під час визначення кращих студентських міст світу до уваги бралися 12 різноманітних критеріїв, в тому числі, рейтинг університетів, що знаходяться в тому чи іншому місті, кількість національних та іноземних студентів, що навчаються в них, якість життя, доступність навчання та активність роботодавців.

Друге місце у рейтингу найкращих студентських міст світу посів британський Лондон, а третє – американський Бостон.

До першої десятки потрапили також австралійські Мельбурн (4-е місце) та Сідней (6-е місце), австрійський Відень (5-е місце), швейцарський Цюрих (7-е місце), німецький Берлін та ірландський Дублін, що набрали рівну кількість балів і посіли 8-е місце, а також канадський Монреаль (10-е місце).

З пострадянських міст до ТОП-50 потрапила лише Москва (37-е місце).