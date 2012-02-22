Єврокомісія пропонує позбавити Угорщину допомоги

Брюссель. 22 лютого. УНІАН. Єврокомісія пропонує скасувати заплановану допомогу Угорщині з фонду зближення в 495 млн. євро через надмірний дефіцит бюджету.

Про це повідомляє сьогодні прес-служба Єврокомісії.

Ці гроші, передбачені до витрачання з 1 січня 2013 року, становлять 0,5% ВВП країни та 29% всіх передбачених видатків з фонду зближення для Угорщини на 2013 рік.

У прес-службі зазначили, що таку пропозицію Єврокомісія вирішила зробити після того, як уряд Угорщини, незважаючи на неодноразові вимоги Комісії, так і не здійснив необхідних кроків з подолання надмірного дефіциту бюджету і приведення його до встановлених в ЄС вимог – не більше 3% ВВП.

“Сьогоднішня пропозиція мала б розглядатися, як потужний стимул для проведення Угорщиною раціональної фіскальної політики”, - заявив з цього приводу віце-президент Єврокомісії, відповідальний за економічні та монетарні справи, Оллі РЕН.

Питання щодо можливого скасування частки допомоги Угорщини з фонду зближення має бути схвалено країнами-членами ЄС.

Угорщина перебуває під процедурою щодо надмірного дефіциту бюджету з моменту приєднання до ЄС в 2004 році.

За підсумками 2011 року Єврокомісія очікує, що бюджет Угорщини буде виконано з профіцитом в 3,5%, однак, як зазначають у прес-службі, це стане результатом переведення приватних пенсійних фондів обсяг накопичень яких становить 10% ВВП, до бюджету. Інакше, дефіцит Угорщини за підсумками 2011 року сягнув би 6%.

При цьому, Комісія очікує, що за підсумками цього року, Угорщина знову матиме дефіцит бюджету, що перевищує граничні дозволені показники в 3% ВВП.