Клюєв в Брюсселі висловив сподівання у декріміналізації статей Тимошенко

Брюссель. 27 лютого. УНІАН. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Андрій КЛЮЄВ заявляє, що декриміналізація статей 364 та 365 Кримінального кодексу зустрічає опір всередині коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це секретар РНБО заявив сьогодні у Брюсселі на конференції «Україна – ЄС: шлях вперед».

«Наразі з цього питання достатньо серйозні тривають дискусії всередині парламенту», - сказав він.

За словами А.КЛЮЄВА, навіть у більшості, до якої входять три парламентські сили, немає достатньої кількості голосів для декриміналізації цих статей.

«На жаль, деякі політичні сили порушують питання, що якщо це (декриміналізація – УНІАН) розглядатиметься, то постане питання про вихід з коаліції», - сказав він. Водночас А.КЛЮЄВ висловив сподівання, що найближчим часом це питання буде вирішено.

Як повідомляв УНІАН, статті 364 та 365 Кримінального кодексу України викликали критику ЄС після того, як їх було застосовано для засудження колишніх українських урядовців, у тому числі екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.