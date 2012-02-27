Клюєв: Заяви про відбір газу Україною - спекуляції
Україна пропонувала допомогу...
Брюссель. 28 лютого. УНІАН. Секретар Ради національної безпеки та оборони України Андрій КЛЮЄВ називає спекуляціями заяви про відбір Україною російського газу на початку лютого.
Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив 27 лютого, виступаючи на конференції “Україна-ЄС: шлях вперед”.
“І те, що були невеликі спекуляції з приводу того, що Україна відбирає газ, який іде в Європу, ну це, легко сказано, неправда. Україна навіть запропонувала Росії та ЄС віддати частину свого газу зі сховищ для того, щоб збільшити постачання газу в Європу”, - сказав А.КЛЮЄВ.
Секретар РНБО також заявив про стурбованість “спробами ззовні створити враження ненадійності української газотранспортної системи”.
Він наголосив, що як людина, яка тричі перебувала в уряді, двічі на посаді віце-прем’єр-міністра і один раз – першого віце-прем’єр-міністра, він може впевнено заявити, що проблем з газотранспортною системою не існує.
“Вона надійно працює”, - сказав А.КЛЮЄВ.
Він зазначив, що якщо й потрібні невеликі інвестиції, то їх реально знайти, і реально реалізувати реконструкцію.