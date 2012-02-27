Клюєв: Заяви про відбір газу Україною - спекуляції

Брюссель. 28 лютого. УНІАН. Секретар Ради національної безпеки та оборони України Андрій КЛЮЄВ називає спекуляціями заяви про відбір Україною російського газу на початку лютого.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив 27 лютого, виступаючи на конференції “Україна-ЄС: шлях вперед”.

“І те, що були невеликі спекуляції з приводу того, що Україна відбирає газ, який іде в Європу, ну це, легко сказано, неправда. Україна навіть запропонувала Росії та ЄС віддати частину свого газу зі сховищ для того, щоб збільшити постачання газу в Європу”, - сказав А.КЛЮЄВ.

Секретар РНБО також заявив про стурбованість “спробами ззовні створити враження ненадійності української газотранспортної системи”.

Він наголосив, що як людина, яка тричі перебувала в уряді, двічі на посаді віце-прем’єр-міністра і один раз – першого віце-прем’єр-міністра, він може впевнено заявити, що проблем з газотранспортною системою не існує.

“Вона надійно працює”, - сказав А.КЛЮЄВ.

Він зазначив, що якщо й потрібні невеликі інвестиції, то їх реально знайти, і реально реалізувати реконструкцію.