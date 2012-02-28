Депутат ЄП Галер: Вирок Луценку - політично вмотивований
Депутат розчарований рішенням суду
Брюссель. 28 лютого. УНІАН. Депутат Європарламенту Міхаель ГАЛЕР (група народних партій, Німеччина) вважає політично вмотивованим вердикт, винесений 27 лютого колишньому міністру внутрішніх справ України Юрію ЛУЦЕНКУ.
Про це він заявив власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі.
“Я засуджую цей вирок, як ще одне політично вмотивоване судове рішення проти видатного представника опозиції”, - сказав депутат.
“Я розчарований, хоча і не здивований”, - додав він.
Депутат також висловив стурбованість підготовкою до наступних парламентських виборів в Україні.
Як повідомляв УНІАН, 27 лютого, Печерський райсуд Києва засудив екс-главу МВС Ю.ЛУЦЕНКА, котрий працював в уряді Юлії ТИМОШЕНКО, до 4 років позбавлення волі з конфіскацією майна.