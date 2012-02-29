Європарламент просять відмовитись від ратифікації угоди проти контрафакту

Брюссель. 29 лютого. УНІАН. Європейський парламент отримав петицію, підписану 2,5 млн. людей з усього світу, і з закликом відмовитися від ратифікації міжнародної антиконтрафактної торгівельної угоди.

Про це повідомляє прес-служба Європарламенту.

У петиції, зокрема, міститься заклик до парламенту відстояти “вільний та відкритий Інтернет і відмовитися від ратифікації антиконтрафактної торгівельної угоди, яка зруйнує його”.

Комітет з питань петицій Європарламенту планує схвалити рішення щодо прийнятності петиції до розгляду на своєму засіданні 19-20 березня.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародна торговельна угода проти контрафакту має допомогти країнам-учасницям спільно протидіяти порушенням прав інтелектуальної власності.

На сьогодні угоду підписали країни-члени ЄС, Австралія, Канада, Японія, Корея, Мексика, Марокко, Нова Зеландія, Сінгапур, Швейцарія та США.