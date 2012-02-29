Великобританія розчарована рішення Білорусі відкликати послів

Брюссель. 29 лютого. УНІАН. Великобританія розчарована рішенням Білорусі вислати послів ЄС та Польщі.

Про це заявив сьогодні міністр закордонних справ країни Уільям ХЕЙГ, повідомляє офіційний сайт Міністерства закордонних справ Великобританії.

“Я глибоко розчарований рішення білоруської влади відкликати своїх послів у ЄС та Польщі та вислати послів ЄС та Польщі в Мінську”, - сказав він.

“Великобританія, разом з партнерами по ЄС, постійно пояснювала Білорусі, що ЄС продовжить запроваджувати подальші санкції так довго, поки залишатимуться політичні в’язні і триватимуть репресії проти громадянського суспільства”, - додав У.ХЕЙГ.

Він висловив жаль у відсутності позитивного розвитку подій в Білорусі, і зазначив, що Великобританія залишається відданою підтримці народу Білорусі.

У.ХЕЙГ також зазначив, що Великобританія вирішила на знак солідарності з іншими країнами-членами ЄС відкликати свого посла у Мінську для консультацій та викликати до МЗС посла Білорусі в Лондоні.