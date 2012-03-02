Лідери 25 країн-членів ЄС підписали фіскальну угоду

Брюссель. 2 березня. УНІАН. Лідери 25-ти країн-членів ЄС підписали нову фіскальну угоду.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, церемонія підписання відбулася на початку другого дня засідання Європейської Ради.

Перед підписанням Президент Євро комісії Жозеф Мануел БАРРОЗУ наголосив, що нова угода є важливою частиною стратегії ЄС з відновлення стабільності.

“Підписання угоди не лише членами зони євро, але 25-ма з 27-ми країнами є дуже актуальною заявою про єдність”, - сказав Президент Єврокомісії.

“Незважаючи на всі негативні процеси, ця унода та її обов’язкові принципи є сигналом про незворотність Європи”, - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 9 грудня 2011 року було узгоджено основні положення нової фіскальної угоди ЄС.

Нові фіскальні правила передбачають чіткі вимоги до розміру дефіциту бюджетів, застосування механізмів балансування бюджетів, запровадження санкцій у випадку невиконання поставлених цілей.