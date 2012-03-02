Доньку Тимошенко зустріли в службі Ештон

Брюссель. 2 березня. УНІАН. Заступник Генерального секретаря Європейської служби зовнішніх дій Хельга ШМІД провела сьогодні зустріч з донькою Юлії ТИМОШЕНКО Євгенією.

Про це йдеться в заяві речника Верховного представника ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики, переданій УНІАН.

“Х.ШМІД та Є.ТИМОШЕНКО обговорили умови утримання Ю.ТИМОШЕНКО, включаючи різні повідомлення про погіршення стану її здоров’я та доступ до незалежних медичних порад та лікування. В цьому контексті Є.ТИМОШЕНКО підкреслила потребу термінового та адекватного медичного лікування її матері”, - зазначається у заяві.

У свою чергу, Х.ШМІД нагадала, що ЄС розчарований проведенням слідства проти Ю.ТИМОШЕНКО, а також вердиктом та апеляційним процесом у її справі.

Вона також заявила про необхідність пошуку рішень і для інших відомих випадків вибіркового правосуддя в Україні.

Крім того, під час зустрічі було обговорено стан та перспективи відносин України та ЄС.