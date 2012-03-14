Брюссель. 14 березня. УНІАН. Європарламент вшанує пам’ять загиблих бельгійських дітей хвилиною мовчання.

Про це повідомила прес-служба Європейського парламенту.

Хвилина мовчання відбудеться опівдні під час пленарного засідання сесії Європарламенту в Страсбурзі.

Свої співчуття прем’єр-міністру Бельгії та родинам загиблих та постраждалих вже висловив Президент Європейської комісії Жозе Мануел БАРРОЗУ.

“Ця трагічна подія є ще більш драматичною тому, що більшість жертв – діти”, - зазначається у повідомленні Президента Єврокомісії.

Як повідомляв УНІАН, ввечері 13 березня бельгійський автобус зазнав аварії в тунелі в Швейцарії. За попередніми даними, автобус, який перевозив 52-х осіб, зійшов зі своєї траєкторії і вдарився об відбійник. В результаті катастрофи 28 осіб загинуло, з них 22 – діти молодшого шкільного віку. Ще 24 дитини перебувають у важкому стані. Поки невідомо причини, з яких автобус врізався у відбійник, разом з тим, повідомляється про те, що автобус їхав з перевищенням швидкості на дільниці дороги з тунелями, де швидкість є обмеженою.

Бельгія вже заявила про готовність надати рідним загиблих та поранених два літаки Міністерства оборони для відправлення до Швейцарії. Крім того, сьогодні на місце події направляться прем’єр-міністр країни Еліо Ді РУПО, прем’єр-міністр Фландрії Кріс ПЕТЕРС та віце-прем’єр-міністр і міністр фінансів Бельгії Стівен ВАНАКЕРЕ.