Європарламент очікує від Путіна діалогу з опозицією

Брюссель. 15 березня. УНІАН. Європарламент очікує від новообраного Президента Росії Володимира ПУТІНА діалогу з опозицією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у резолюції за підсумками президентських виборів, схваленій сьогодні на сесії Європарламенту в Страсбурзі.

У документі депутати, зокрема, висловили жаль з приводу того, що вибір виборців на президентських виборах був обмежений у зв’язку з відмовою в реєстрації низці опозиційних кандидатів. Крім того, Європарламент закликав владу Росії до здійснення всебічного аналізу всіх проблем, помічених міжнародними спостерігачами на виборах, “з метою посилення демократичних правил на майбутніх виборах”.

У резолюції також міститься заклик до нинішнього Президента Дмитра МЄДВЄДЄВА реалізувати свої обіцянки на праві і гарантувати здійснення необхідних реформ в політичній системі Росії.

Депутати також висловили сподівання, що новий Президент, Володимир ПУТІН, буде готовий продовжити ці реформи, в тому числі, в сфері спрощення правил реєстрації політичних партій.

В резолюції міститься заклик як до представників влади, так і опозиції використати час до інаугурації нового Президента для погодження всебічного пакету реформ.