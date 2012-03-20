Європарламент розгляне петицію проти антиконтрафактної угоди

Брюссель. 20 березня. УНІАН. Комітет з питань петицій Європарламенту визнав прийнятною петицію проти Міжнародної анти-контрафактної торгівельної угоди.

Про це повідомила сьогодні прес-служба Європарламенту.

Петиція, підписана 2,5 млн. людей з усього світу була подана до Європарламенту 29 лютого.

В документі, зокрема, міститься заклик до Європарламенту відмовитися від ратифікації цієї угоди, яка, на думку підпис антів, зруйнує “вільний та відкритий Інтернет”.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародна торговельна угода проти контрафакту має допомогти країнам-учасницям спільно протидіяти порушенням прав інтелектуальної власності.

На сьогодні угоду підписали країни-члени ЄС, Австралія, Канада, Японія, Корея, Мексика, Марокко, Нова Зеландія, Сінгапур, Швейцарія та США.