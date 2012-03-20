ЄС: заборона Росією імпорту тварин не відповідає правилам СОТ

Брюссель. 20 березня. УНІАН. Європейський Союз вважає, що заборона Росії на ввезення тварин з Європи (свиней, великої рогатої худоби, овець та кіз) не відповідає нормам Світової організації торгівлі (СОТ).

Як повідомила прес-служба Єврокомісії, комісари з питань торгівлі Карел Де ГУХТ та з питань охорони здоров’я і захисту прв споживачів Джон ДПЛЛІ висловили сьогодні своє розчарування таким рішенням російської влади.

“Обидва комісари назвали заборону непропорційною та невиправданою, і закликали до її негайного скасування”, - повідомили у прес-службі Єврокомісії.

На переконання комісарів, торгівля цими тваринами жодним чином не загрожує здоров’ю громадян Росії і, таким чином, запроваджені обмеження не є такими, що базуються на наукових фактах.

“Європейська комісія вважає, що ця заборона на імпорт не відповідає правилами СОТ та російським зобов’язанням з питань санітарних та фітосанітарних питань, взятих під час переговорів про приєднання Росії до СОТ”, - зазначили у прес-службі Єврокомісії.

К.ДЕ ГУХТ та Дж.ДАЛЛІ направили свої дисти до уряду Росії з поясненням позиції європейської сторони і із закликом утриматися від запровадження такого непропорційного заходу.

За даними Комісії, заборона на імпорт тварин, крім тварин, призначених для розведення, серйозно вплине на низку країн-членів ЄС.

За останніми даними, в 2011 році імпорт європейських тварин до Росії становив 188 млн. євро.

Від сьогодні в Росії діє заборона на імпорт живих свиней, великої рогатої худоби, овець та кіз з ЄС через вруси Шмелленберг та хворобу “блакитного язика”.