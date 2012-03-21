Депутати ЄП виступили проти приїзду Строс-Кана до будинку парламенту

Брюссель. 21 березня. УНІАН. Депутати Європарламенту виступили категорично проти участі колишнього глави Міжнародного валютного фонду Домініка СТРОС-КАНА, обвинувачуваного зараз в сексуальних домаганнях. В дебатах, організованих групою депутатів “EU40”, яка об’єднує депутатів Європарламенту молодше 40 років.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, в дебатах, запланованих на 27 березня, мали взяти участь також колишній Президент Європейського центрального банку Жан-Клод ТРІШЕ та прем’єр-мінітр Люксембургу, голова Єврогрупи Жан-Клод ЮНКЕР.

Разом з тим, запрошення, надіслані групою “EU40” викликали незадоволення в низки депутатів Європарламенту, які вважають, що людина, що перебуває під слідством за сексуальні домагання, не має брати участі у дебатах такого рівня у приміщенні Європарламенту.

Кілька депутатів Європарламенту навіть звернулися до Президента Мартіна ШУЛЬЦА з намаганням привернути його увагу до неможливості організації події за участю колишнього голови МВФ Д.СТРО-КАНА в приміщенні Європарламенту.

М.ШУЛЬЦ повідомив у своєму Twitter’i, що звернувся до організаторів заходу з тим, щоб передати їм стурбованість низки депутатів щодо запланованої участі колишнього глави МВФ у дебатах.

Станом на сьогодні відомо, що Д.СТРОС-КАН не братиме участі в дебатах 27 березня.