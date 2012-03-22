Президент Польщі обговорив з Азаровим перешкоди євроінтеграції

Варшава. 22 березня. УНІАН. Президент Польщі Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ під час зустрічі із главою українського уряду Миколою АЗАРОВИМ вчора у Варшаві обговорив низку питань, серед яких перешкоди на шляху європейської інтеграції України, зокрема, справу екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це кореспонденту УНІАН у Польщі повідомила прес-секретар польського Президента Анна Тшаска ВЄЧОРЕК.

Вона відзначила, що під час зустрічі, яка тривала близько півтори години, Б.КОМОРОВСЬКИЙ та М.АЗАРОВ також обговорили підготовку до Євро-2012, двосторонні відносини, економічне співробітництво, лібералізацію візового режиму для українців та програми обміну молоді.

Прес-секретар сказала, що Президент Польщі передав українському прем`єру список проблем польських підприємців, які працюють в Україні.

Згідно з розміщеним на президентському сайті повідомленням, теми запланованого на кінець місяця парафування Договору про асоціацію між Україною та ЄС та Євро-2012 були основними під час зустрічі Б.КОМОРОВСЬКОГО з М.АЗАРОВИМ.

”Висловивши задоволення у зв`язку із запланованим на 30 березня парафуванням Договору про асоціацію з ЄС, Президент Польщі із занепокоєнням відзначив несприятливі тенденції в європейських оцінках у зв`язку із внутрішньою ситуацією в Україні, що віддаляє від перспективи підписання та набуття чинності цього договору”, - сказав учасник зустрічі, міністр канцелярії Президента Польщі, відповідальний за міжнародні питання, Яромир СОКОЛОВСЬКИЙ, слова якого наводить сайт глави Польщі.

Як повідомляв УНІАН, вчора глава українського уряду розпочав свій другий з моменту призначення візит до Польщі, в рамках якого теж планує провести зустріч із прем`єром Польщі Дональдом ТУСКОМ та главою Сейму Евою КОПАЧ.

Представники влади Польщі, яка входить до Євросоюзу, закликають українську владу звільнити засуджену торік до семи років ув’язнення Ю.ТИМОШЕНКО, називаючи це умовою подальшого розвитку відносин між Україною та ЄС.