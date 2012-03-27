МЗС підтверджує, що угоду з ЄС парафують 30 березня

Київ. 27 березня. УНІАН. У Міністерстві закордонних справ України підтверджують, що угода про асоціацію з ЄС буде парафована у Брюсселі 30 березня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу речник МЗС України Олександр Дикусаров.

Він нагадав, що в ході 15-го саміту Україна-ЄС 19 грудня минулого року Президент України Віктор Янукович разом з Президентом Європейської Ради Германом Ван Ромпеєм та Президентом Європейської комісії Жозе Мануелем Баррозу оголосили про завершення переговорів щодо укладання угоди про асоціацію між Україною і ЄС.

За словами О.Дикусарова, за результатами саміту сторони домовилися якнайшвидше парафувати угоду.

«Ця процедура буде здійснена главами переговорних делегацій 30 березня цього року в Брюсселі», - сказав О.Дикусаров.

Він наголосив, що парафування угоди є технічною процедурою, яка означає остаточну фіксацію тексту угоди.

О.Дикусаров повідомив, що подальшу роботу сторони зосередять на підготовці угоди до підписання. Зокрема, підготовці автентичного перекладу українською мовою та мовами Європейського Союзу.

Він зазначив, що укладання угоди про асоціацію є ключовим пріоритетом у відносинах як України, так і ЄС на найближчу перспективу.

«Шляхом створення політичної асоціації та посилення економічної інтеграції угода забезпечить переведення відносин між Україною та ЄС на новий рівень і стане правовою базою цих відносин, змінивши угоду про партнерство і співробітництво», - додав О.Дикусаров.