Дочка Тимошенко поговорила з дипломатами ЄС

Київ. 18 квітня. УНІАН. Дочка екс-прем`єр-міністра України Юлії Тимошенко Євгенія сьогодні зустрілася з дипломатами країн ЄС.

Про це повідомляється на персональному сайті Ю.Тимошенко.

Є.Тимошенко повідомила представникам країн Європейського Союзу про останні події, які відбулися в Україні, включаючи переслідування режимом Президента Віктора Януковича лідера опозиції і членів її колишнього уряду.

Дочка екс-прем`єра також поінформувала дипломатів про стан здоров‘я своєї матері та надала останню інформацію щодо нового політично-вмотивованого судового процесу та чергових маніпуляцій системою кримінальної юстиції для переслідування Ю.Тимошенко.

Зустріч, у якій також брав участь заступник голови партії ”Батьківщина”, колишній віце-прем‘єр-міністр у справах європейської та міжнародної інтеграції Григорій Немиря та захисник Юлії Тимошенко, народний депутат Сергій Власенко, відбулася на запрошення європейської сторони.