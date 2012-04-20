Німецькі лікарі не рекомендують Тимошенко лікуватися у Харкові

Харків. 20 квітня. УНІАН. Німецькі медики не рекомендували екс-прем’єр-міністру України Юлії Тимошенко лікуватися у центральній клінічній лікарні «Укрзалізниці» у Харкові.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у Харкові заявив захисник Ю.Тимошенко, народний депутат України Сергій Власенко.

За його словами, він отримав офіційну відповідь німецьких лікарів сьогодні після відвідування Ю.Тимошенко у Качанівській виправній колонії, де вона утримується.

«Вони не рекомендували Тимошенко лікуватися у лікарні «Укрзалізниці». Усе інше – питання медичної таємниці», - сказав С.Власенко.

Він зазначив, що такий висновок німецьких фахівців, у тому числі, пов’язаний з питанням довіри екс-прем’єра до українських лікарів.