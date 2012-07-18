Єврокомісія: треба бути обережним з перевірками ЗМІ перед виборами

Брюссель. 18 липня. УНІАН. Єврокомісія вважає, що перевірки ЗМІ напередодні виборів, в тому числі TVi, мають проводитися дуже обережно.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили у прес-офісі комісара ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Стефана Фюле.

“В той час як ми не можемо коментувати конкретні обставини кримінального розслідування, ми вважаємо, що такі податкові перевірки мають проводитися дуже обережно, і, зокрема, в передвиборчий період”, - заявили у прес-офісі.

У зв’язку з цим в прес-офісі нагадали рішення Верховної Ради України від лютого цього року, яким було рекомендовано державним органам, таким, як Податкова служба та Рада телебачення та радіомовлення, не перевіряти ЗМІ під час передвиборчого періоду.

Як повідомляв УНІАН, Податкова міліція порушила кримінальну справу щодо генерального директора TVi Миколи Княжицького за ухилення від сплати податків на суму в 6 млн. грн.