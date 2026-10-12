У Кремлі прокоментували вимогу Трампа змінити президента в Україні

За словами речника Кремля, Зеленський нібито не демонструє політичної волі для припинення війни.

Прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков прокоментував слова президента США Дональда Трампа про необхідність вибрати нового президента України. У коментарі російському державному агентству РИА Новости речник Кремля заявив, що Володимир Зеленський нібито не демонструє політичної волі для припинення війни.

"Трамп сказав, що він вважає, що настав час для нового президента. Чому? Тому що президент України має ухвалити дуже відповідальні та дуже складні рішення для зупинення цієї війни", - сказав він.

Водночас, за словами речника Кремля, Зеленський нібито не демонструє політичної волі для припинення війни.

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"Чи Зеленський бере на себе таку відповідальність, виявляє таку політичну волю, чи він цього не робить. Поки що він цього не робить", - додав Пєсков.

Заяви Трампа – що відомо

Як повідомляв УНІАН, Трамп розкритикував Зеленського за удари по російських нафтопереробних заводах, звинувативши їх у зростанні світових цін на енергоносії. За його словами, Україні потрібен "новий президент".

У відповідь Зеленський наголосив, що Україна готова припинити удари по російських НПЗ, але лише за умови, що Росія припинить удари по українській енергетичній інфраструктурі.

Також міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Зеленський "користується підтримкою українського народу, і народ має право вирішувати". "Заяви з-за кордону лише підтверджують, що він добре виконує свою роботу", – додав він.

Зеленський наголосив, що проведе вибори, якщо Росія погодиться на припинення вогню. У недавньому інтерв’ю ABC News він наголосив, що для того, щоб провести голосування безпечно, припинення вогню має тривати щонайменше 60 днів.

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