Янукович повернувся від Путіна і зліг: колишня нардепка розповіла про маловідомий факт

Інна Богословська розповіла, як змінилася позиція Партії регіонів щодо євроінтеграції після зустрічі Януковича з Путіним у жовтні 2013 року.

Колишній президент України Віктор Янукович після зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним у жовтні 2013 року зліг із гіпертонічною кризою. Після цього в команді української влади почався хаос, а представники Партії регіонів стали блокувати євроінтеграційні закони. Про цей інцидент розповіла колишня народна депутатка Інна Богословська, пише "Главком".

За словами колишньої депутатки, у вересні 2013 року фракція Партії регіонів та партійна еліта майже одностайно підтримували європейський курс України.

Зокрема, 4 вересня під час зборів у кінотеатрі "Зоряний" за підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом у Вільнюсі проголосували практично всі присутні урядовці, мери та бізнесмени.

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Проти виступила лише Олена Бондаренко, а Нестор Шуфрич утримався.

Що змінилося після зустрічі з Путіним

За твердженням Богословської, ситуація кардинально змінилася після поїздки Януковича до Путіна в жовтні 2013 року. Колишня депутатка заявила, що під час зустрічі російський лідер залякав тодішнього українського президента.

Після повернення до Києва Янукович уперше за роки перебування на високих посадах зліг із гіпертонічною кризою, стверджує Богословська.

На тлі цього в команді тодішньої влади почався хаос, а євроінтеграційні закони почали блокувати вже всередині самої Партії регіонів. Ці події передували відмові української влади від підписання Угоди про асоціацію з ЄС на саміті у Вільнюсі восени 2013 року.

Інші новини про сімʼю Януковича

Як повідомляв УНІАН, колишня дружина експрезидента-втікача Віктора Януковича 76-річна Людмила Янукович, ймовірно, померла у червні в Росії.

Журналісти провели розслідування й з'ясували, що номер Людмили Янукович є в російському реєстрі Госуслуги, але він уже тривалий час не обслуговується. Інформацію про активність абонента востаннє зафіксували 19 червня.

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