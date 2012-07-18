Депутат ЄП Хармс: влада України не хоче бачити Тимошенко на виборах

Брюссель. 18 липня. УНІАН. Депутат Європарламенту Ребекка Хармс (група “зелених”, Німеччина) вважає, що українська влада продовжує політику обмеження опозиції.

Так депутат прокоментувала власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі рішення Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних та кримінальних справ перенести розгляд рішення касаційної скарги колишнього прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко на 16 серпня.

“Абсолютно незрозуміло, чому суд наполягає на фізичній присутності Ю.Тимошенко під час слухання касаційної справи, через що і було схвалено рішення про відкладення слухань”, - сказала депутат.

“Це схоже на спробу затримати процес якомога довше , щоб уникнути можливості участі Ю.Тимошенко в наступних парламентських виборах”, - додала Р.Хармс.

Депутат звернула увагу на те, що дата наступного розгляду справи Ю.Тимошенко – 16 серпня – вже виходить за рамки термінів реєстрації кандидатів на наступні парламентські вибори, які відбудуться в Україні 28 жовтня.

Як повідомляв УНІАН, 12 липня Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних та кримінальних справ оголосив перерву у розгляді касаційної скарги на вирок Ю.Тимошенко до 16 серпня.

За словами головуючого в суді Станіслава Міщенка, таке рішення ухвалено з метою забезпечення об`єктивного розгляду скарги.

Це – вже третє рішення суду про перенесення розгляду скарги: призначений на 15 травня, він спочатку був перенесений на 26 червня, а потім – на 12 липня.

Ю.Тимошенко в жовтні 2011 року було засуджено до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових угод з Росією в 2009 році.