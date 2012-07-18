Ештон: ЄС не визнає легітимність виборів в Нагорному Карабаху

Брюссель. 18 липня. УНІАН. Верховний представник ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон наголошує, що ЄС не визнає конституційність президентських виборів в Нагорному Карабаху, запланованих на 19 липня.

Про це йдеться в її заяві, текст якої передано УНІАН.

“Я би хотіла наголосити, що Європейський Союз не визнає конституційність та юридичні рамки, в яких вони будуть проведені”, - написано у заяві.

Верховний представник ЄС також висловила переконання в тому, що ці вибори не повинні передрікати майбутній статус Нагорного Карабаху.

К.Ештон також закликала ще раз всі зацікавлені сторони знайти вирішення проблеми Нагорного Карабаху мирним шляхом, і підтвердила готовність ЄС сприяти цьому.