У Польщі на кордоні з Україною виявлено 970 тис. пачок сигарет

Варшава. 13 серпня. УНІАН. Працівники польської прикордонної служби (Straz Graniczna, SG) виявили на кордоні з Україною партію контрабандних цигарок вартістю понад 120 тисяч євро.

Як повідомила УНІАН прес-служба SG, 970 тисяч цигарок прикордонники знайшли у двох автомобілях, залишених контрабандистами поблизу прикордонної річки Буг, яку зловмисники традиційно використовують для контрабанди у Польщу.

SG відзначила, що українська прикордонна служба після отримання інформації від польських колег про виявлену партію нелегальних цигарок затримала в Україні трьох чоловіків та виявила ще одну партію контрабанди.

Як повідомляв УНІАН, у липні польська прикордонна служба повідомила про затримання рекордної партії контрабандних цигарок з України доставленої через річку Буг вартістю близько 140 тисяч євро, а раніше інформувала про кілька випадків виявлення контрабанди партій вартістю від 25 до 30 тисяч євро кожна.

Довідка УНІАН. Минулого року польські митники, прикордонники та поліція виявили на східному кордоні та у Польщі близько 680 мільйонів контрабандних цигарок вартістю близько 80 мільйонів євро, а в першому кварталі виявлення контрабанди лише прикордонниками зросла на 20% до понад 5 мільйонів євро.